Oggi gli esami per Lukaku. Gazzetta dello Sport: "Conte lo vuole al top con la Roma"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio all'Inter e a Romelu Lukaku con il titolo seguente: "Conte lo vuole al top con la Roma". Attesa per stamani la risposta scientifica al problema accusato dal belga contro il Crotone, ma ieri è cresciuto l'ottimismo visto che non aveva particolari fastidi. Lo staff medico lo rivaluterà oggi e sottoporrà probabilmente a risonanza magnetica, ma in caso di affaticamento o contrattura è da valutare in vista Sampdoria. Conte lo vuole al meglio per la Roma e la Juventus quindi non sarà corso nessun rischio.