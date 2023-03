Osimhen tentato dallo United. Il Mattino: "Il Napoli chiede 150 milioni di euro"

Le sirene inglesi, per Victor Osimhen, risuonano sempre più forte. E provengono dalla parte rossa di Manchester. Lo United - scrive oggi Il Mattino - tenta il nigeriano, che nelle sue ultime dichiarazioni pubbliche non ha nascosto le proprie ambizioni: il suo obiettivo è diventare uno dei più grandi attaccanti in circolazione, il che comporta anche essere uno dei più pagati. Un addio in estate è possibile, ma solo di fronte all'offerta giusta: per meno di 150 milioni di euro il Napoli non è disposto nemmeno a sedersi ad un tavolo. L'altra opzione, in caso di assalto fallito dei Red Devils, è il rinnovo di contratto, a cifre ovviamente più contenute rispetto a quelle che sarebbe in grado di garantirgli la ricchissima Premier League.