L'ex ct della Nigeria Oliseh: "Osimhen andrà al Real Madrid, ma non vi dico come lo so"

L'ex commissario tecnico della Nigeria, Sunday Oliseh, ha lanciato una clamorosa indiscrezione, secondo cui l'attaccante del Galatasaray, Victor Osimhen, sarebbe a un passo dal trasferirsi al Real Madrid: "Si parla molto di un potenziale approdo di Osimhen al Real Madrid. Non rivelerò come ho ottenuto questa informazione, ma mi è stato detto che andrà lì", ha dichiarato l'ex boss delle Super Eagles. "Vedremo cosa succederà, ma quando l'ho saputo da una figura di spicco in Nigeria, sono stato molto felice per lui", le parole del nigeriano al podcast Insight.

Osimhen sta mettendo a ferro e fuoco il campionato turco con le sue prestazioni scintillanti, e non sorprende che sia sulla lista dei desideri di diversi top club europei. Tuttavia, con Kylian Mbappé che sta già brillando nel ruolo di attaccante, resta da vedere se i Blancos saranno disposti a investire in un altro bomber di alto profilo la prossima estate.

È stato ct della nazionale maggiore della Nigeria (Super Eagles) dal 15 luglio 2015 al 26 febbraio 2016, per un totale di circa 8 mesi. La sua nomina rappresentò un momento storico, essendo il primo ex capitano della nazionale a ricoprire quel ruolo. Oliseh si dimise improvvisamente nelle prime ore del mattino a causa di violazioni contrattuali, mancanza di supporto dalla Federazione Nigeriana di Calcio (NFF), stipendi non pagati per sé, assistenti e giocatori, e conflitti interni (tra cui la rottura con il veterano Vincent Enyeama, che portò alle dimissioni del portiere).