Osimhen: "Il Galatasaray significa moltissimo per me. In campo mi trasformo in un mostro"

Undici gol in 14 partite, dopo il trasferimento stellare in estate dal Napoli al Galatasaray e un ruolino di marcia invidiabile in Champions League. Victor Osimhen ha trovato la sua dimensione in Turchia con la maglia giallorossa indosso, diventando già nel giro di pochi mesi la scorsa stagione il beniamino dei tifosi. E il carisma che ha mostrato al gruppo di Okan Buruk, per ambizioni nazionali e internazionali, è evidente: "Innanzitutto, non sono estraneo al successo. Ovviamente ringrazio Dio per la stagione passata, che è stata positiva", ha esordito sul canale YouTube 'Smallie'.

"Da quando sono arrivato in Turchia, con il trasferimento nel periodo estivo, sono successe molte cose. Arrivare nel club più importante della Turchia, e naturalmente in uno dei migliori club del mondo, significa moltissimo per me", ha raccontato Osimhen. Come detto, la leadership non gli manca: "Prima che qualcuno provi a motivarmi, io sono già la mia motivazione. Credo così tanto in me stesso che a volte, guardandomi fuori dal campo, penso: 'Davvero sei tu a fare queste cose?'".

E il senso di competizione è molto forte: "Perdere, a essere onesto, è molto crudele. Che sia calcio di strada, partite ufficiali, Mondiale o Coppa d’Africa… perfino nella vita. Fin da piccolo non mi piace perdere. Naturalmente fa parte del gioco e devo accettarlo, ma se potessi, vorrei vincere sempre. Chi vive con me lo sa: se perdo una partita, dormire è molto difficile. In campo, invece, mi trasformo in un’altra persona, quasi in un mostro", ha spiegato l'ex Napoli. "Ad essere onesto, se potessi, vorrei sempre vincere. Voglio vincere tutte le partite. Ogni premio che possiedo, ogni trofeo vinto… li ho meritati tutti. Nessuno me li ha dati: li ho conquistati io".