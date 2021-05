Panchina Inter. Il QS: "Club senza piano B. C'è solo Conte ma la conferma non è scontata"

vedi letture

"Club senza piano B. C'è solo Conte ma la conferma non è scontata", si legge stamane su QS. Al tavolo del Villa Bellini-bis ognuno chiederà qualcosa. La proprietà uno sforzo per non reclamare ulteriori innesti di caro prezzo, con De Paul sogno impossibile, ed il tecnico di trattenere tutti i più forti. Passi per la cessione di Vidal, ma anche per lasciare partire Sanchez servirà l'ingresso di un giocatore di livello. Conte è la garanzia che i giocatori sperano di avere, per evitare di doversi guardare attorno. Tutti giurano che non c'è un piano B, si pensa solo a Conte. Ma se separazione sarà poi servirà cercare un nuovo tecnico, e non è detto che i grandi nomi saranno ancora lì ad attendere una telefonata.