Parma, maglia speciale "Black Lives Matter". Thuram: "Orgoglioso, battiamo il Pensiero Bianco"

Splendida iniziativa del Parma che scenderà in campo contro il Sassuolo, domani alle 18, con una maglia speciale "Black Lives Matter". Lilian Thuram, ex campione dei ducali, è il testimonial e intervistato da La Repubblica dice: "Orgoglioso, battiamo il Pensiero Bianco". Il francese ha parlato del razzismo e dei problemi della società: "Sono orgoglioso che il Parma abbia fatto questa scelta. Il calcio ha un potere incredibile e dimostra che si può lottare contro il razzismo. E' un'iniziativa potente, la maglia è un codice identitaria". Thuram ha parlato del razzismo quanto problema culturale della nostra società: "Oggi educhiamo i nostri figli nella convinzione che fare soldi e avere successo sia l'unica cosa che conta. E se non ci riesci sei un fallito. Ti convincono che vivere con gli altri è pericoloso. Il rispetto per se stessi, la solidarietà, il farsi carico dei più deboli non è un tema su cui riflettere".