Parma-Udinese, la moviola del Corriere dello Sport: "Disastro Irrati, mancano 3 rigori"

Sul Corriere dello Sport è presente la moviola di Parma-Udinese. Disastrosa - si legge - la partita di Irrati: al Parma mancano tre rigori (netto, quello dato, Becao falcia Mihaila), l'Udinese si può lamentare per un episodio leggero in area e sulla rete annullata a Ouwejan. Il disastro è stato completato al Var: zero Irrati, zero Piccinini.