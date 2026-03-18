Parola a Cassano, QS in prima pagina: "Fabregas e Chivu, i fantastici 2"

C'è un personaggio pubblico, nonché ex attaccante italiano fortemente noto in Serie A ma anche al Real Madrid, che ha deciso di difendere a spada tratta i due allenatori migliori al momento in Italia. Uno è Fabregas, tecnico del Como delle meraviglie - attualmente quarto in classifica - e fresco premio Bearzot; l'altro è la guida dell'Inter capolista a +8 sul Milan secondo. "Cesc e Chivu, i fantastici 2", il titolo adoperato dal Quotidiano Sportivo, in riferimento all'intervista rilasciata da Antonio Cassano.

Uno dei tre volti della compagine di 'Viva El Futbol', FantAntonio ha aggiunto: "Bravissimi". Lanciando una stoccata invece al lavoro svolto finora da Massimiliano Allegri in rossonero, tra risultati ottenuti e posizionamento in classifica di Serie A: "Il Milan è lì per miracolo"