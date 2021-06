Pessina, se il gol è low cost. Il Mattino: "Guadagna 400mila euro e studia economia"

Il Mattino dedica un focus a Matteo Pessina, l'eroe di Italia-Galles: "Guadagna 400mila euro e studia economia". Il centrocampista dell'Atalanta è quello che insieme a Raspadori guadagna meno nel gruppo azzurro, circa 400mila euro. E' la nazionale dei volti nuovi e della provincia, degli eroi per caso. Ieri è stato il turno di Pessina. L'Atalanta lo ha acquistato per circa un milione dal Milan, inserendolo come contropartita tecnica nell'affare Conti. Matteo studia Economia alla Luiss, ha un motto in latino ("Gutta cavat lapidem"), lingua di cui ha padronanza dai tempi di liceo, che lo descrive e non poco. E' appassionato di danza classica, non ha tatuaggi e non gioca alla Play Station. Un ragazzo normale divenuto eroe 'per caso' nel pomeriggio dell'Olimpico.