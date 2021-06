Petkovic al Corriere della Sera: "Italia con giovani interessanti, ma i vecchietti dietro..."

Vladimir Petkovic parla al Corriere della Sera in vista dell'Europeo: "Italia con giovani interessanti, ma i vecchietti dietro...". Questa l'analisi di Petkovic, ex tecnico della Lazio e c.t. della Svizzera: "I giovani di ottima prospettiva sono tanti, ma senza i vecchietti dietro sarebbe un’altra squadra". Petkovic ha parlato anche del girone degli Azzurri definendolo come il girone delle "mine vaganti, perché ognuna pensa di poter passare il turno. L’Italia è oggettivamente davanti a tutte, a livello di immagine e di risultati recenti, ma noi pensiamo al secondo posto, anche se non c’è nulla di scontato. Ci vuole tanto rispetto verso le avversarie, con una doppia consapevolezza: possiamo fare tanto e faremo di tutto per riuscirci".