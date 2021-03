Piccoli al Corriere di Bergamo: "Sogno di tornare all'Atalanta ma ora voglio salvare lo Spezia"

"Sogno di tornare all'Atalanta ma ora voglio salvare lo Spezia". Queste le parole di Roberto Piccoli al Corriere di Bergamo in edicola stamattina. L'attaccante dei liguri si racconta al quotidiano: "Il percorso per la salvezza è duro e adesso penso solo a restare in A con la mia squadra che per noi vale più di uno scudetto. Poi spero con tutto il cuore di giocare nell'Atalanta che è sempre stato il mio sogno visto che la tifo. Contro il Real credo che possa fare il miracolo, ha i mezzi per fare una grande partita".