Pirlo chiude in gloria. Corriere della Sera: "La Juve senza CR7 centra l'obiettivo"

Vince e si prende la Champions League. Questo in sintesi il pensiero sulle colonne del Corriere della Sera nell'analizzare la vittoria della Juventus. Un gol lontanissimo, ma mai così vicino salva Pirlo e aggiusta una stagione che rimane ammaccata da troppi errori di manovra. Il tecnico ed i giocatori sembrano essersi liberati di un peso con l'ingresso dei 50 milioni che è vitale per un club che ha un monte ingaggi da 230 milioni, ma che al tempo stesso non esclude un aumento di capitale. Si potrà provare a convincere CR7 a restare, anche per non generare una minusvalenza a livello economico, e vedere Pirlo sorridere, finalmente, confermandosi per il prossimo anno.