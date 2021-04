Pirlo, col Napoli è decisiva. Corriere della Sera: "Il ritorno di Allegri è possibile"

"Il ritorno di Allegri è possibile", titola stamane il Corriere della Sera. Possibile che Andrea Pirlo, "il predestinato", venga esonerato in caso di sconfitta con il Napoli? Possibile. Del resto i predecessori di Pirlo sono stati defenestrati per molto meno. Il quadro è quello di una confusione diffusa e di un ambiente sfibrato dai suoi stessi successi, nel quale il gioco delle colpe coinvolge tutti. Saranno i calciatori, domani in campo a votare la fiducia ad Andrea Pirlo: la Juve è quarta, a pari punti con la squadra di Gattuso. Domenica 18 affronta l’Atalanta e nelle ultime quattro giornate ha in calendario Milan, Sassuolo e Inter. Una volata tiratissima anche in caso di successo col Napoli per un allenatore che avrà tante qualità ma non certo uno spirito battagliero, dato che questa squadra non ha mai vinto più di tre gare di fila e ha perso punti con avversarie medio-piccole, sbagliando atteggiamento. Perdere la Champions significherebbe perdere almeno altri 50 milioni, oltre che Ronaldo. Tra costi e benefici, il ritorno di Allegri adesso è più di un’ipotesi. Presto potrebbe rivelarsi una necessità.