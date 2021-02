Pirlo come Allegri. Gazzetta dello Sport: "Ha dimostrato di sapersi correggere"

Secondo La Gazzetta dello Sport, Pirlo come Allegri ha dimostrato di sapersi correggere. Ha perso con Inter e Barcellona, poi le ha riviste e battute. All'andata ha faticato con la Roma? Al ritorno si è abbassato, cambiando stile di gioco, senza paura di allontanarsi dalle prove degli ultimi mesi. La parola chiave è il mantra di Allegri, "equilibrio". La Juve di San Siro è stata la meno equilibrata della stagione: tempi di pressione sbagliati, giocatori sempre in ritardo, squadra sbilanciata. I bianconeri delle ultime uscite sono infinitamente più solidi, non subiscono gol da sei gare, raramente vanno oltre un "expected goal" a partita. L'uomo chiave invece è Chiellini, il più allegriano dei difensori ed è naturale, hanno una lingua in comune fuori dal campo - il livornese - e anche in campo. Il centrale ha lo stesso gusto della concretezza, sulle barricate urla ai compagni cosa devono fare. Non a caso in sua assenza la Juve non ha mai chiuso la porta di Szczesny per una serie di sei partite.