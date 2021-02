Pirlo esordiente a caccia di record. La Stampa: "Vuole la finale di Coppa Italia"

vedi letture

Come scrive stamani La Stampa, Andrea Pirlo dopo aver conquistato dieci vittorie nelle prima undici partite di tutte le competizioni del 2021 vuole togliersi la soddisfazione di ribattere l'Inter nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. La sua prima finale assoluta l'ha già vinta conquistando la Supercoppa italiana ma la chance non se l'era costruita sul campo, per questo la Coppa Italia avrebbe un sapore particolare, visto che in pochissimi debuttanti sono riusciti ad arrivare fino in fondo e vincerla al primo colpo. Ben tre con la Fiorentina: Giuseppe Chiappella (1961 con Hidegkuti), Mario Mazzoni (1975) e Roberto Mancini 82001), più Beniamino Cancian con il Toro nel 1971. Pirlo vorrebbe vincere la Coppa Italia avendolo fatto anche da giocatore (cosa riuscita solo a 7 dal Dopoguerra) e ancora più difficile è riuscirci con la stessa squadra: finora si contano due juventini, Parola e Zoff, più due laziali, Inzaghi e Mancini.