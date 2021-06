Polverosi sul CorSport: "Mercato e Nazionale, se i club si sbrigano per Mancini sarà un sollievo"

vedi letture

"Mercato e Nazionale, se i club si sbrigano per Mancini sarà un sollievo". Questo ciò che scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Donnarumma non ha ancora trovato squadra e fra 9 giorni giocherà l'Europeo da titolare, ma non è l'unico azzurro a non conoscere il proprio futuro visto che ce ne sono una mezza dozzina: Bastoni potrebbe lasciare l'Inter, Florenzi tornare in Italia, Emerson Palmieri non si sa se rimarrà al Chelsea, Locatelli sembra vicino alla Juventus, Sensi finirà, forse, sul mercato, Bernardeschi aspetta di conoscere le idee di Allegri, Raspadori è in predicato di lasciare il Sassuolo per un club di maggiori ambizioni, Belotti potrebbe ritrovarsi al centro di qualche trattativa di prestigio ed, infine, Chiellini che Mancini ha voluto all'Europeo, ma che potrebbe annunciare l'addio al calcio. Anche lui aspetta di parlare con Allegri e spera che tutto si verifichi velocemente.