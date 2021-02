Porto-Juve, la moviola della Gazzetta: "Rigore su CR7, l'arbitro doveva usare il VAR"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricostruisce nella consueta moviola l'episodio più controverso del match di ieri tra Porto e Juventus: dopo aver addomesticato in area un lancio di De Ligt, spiega il quotidiano, il portoghese è finito a terra dopo un contatto con Zaidu. Lo spagnolo Del Cerro Grande ha lasciato correre, e non ha cambiato idea nemmeno dopo il consulto con il VAR. È però punibile, secondo la rosea, l'impatto con la gamba dell'avversario: una review, specie in quel momento della partita, sarebbe stata la scelta più opportuna. E invece resta l'errore, in una gara per lui con poche altre sbavature.