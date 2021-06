Quale Austria troverà l'Italia? Tuttosport: "Dipende da Alaba. Mancini pensa a 'bloccare' la difesa"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport presenta la sfida tra Italia e Austria, mettendo in risalto la poliedricità del gioco espresso dagli avversari nella fase a gironi. Sostanzialmente ci si è trovati di fronte a tre squadre diverse: una attenta e compatta, come contro la Macedonia, e pronta a colpire al momento giusto; l'altra, contro l'Olanda, molto leggera e più lunga e infine quella dinamica che ha concesso poco e nulla all'Ucraina di Shevchenko. La preoccupazione di Roberto Mancini riguarda Alaba, stella dell'Austria e motore del gioco con corsa e inserimenti, insieme a Sabitzer. Il tecnico azzurro infatti starebbe pensando a un'Italia più compatta e attenta in fase difensiva, con Toloi in vantaggio su Di Lorenzo.