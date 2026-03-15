Rabbia Inter dopo l'1-1 con l'Atalanta, l'apertura de Corriere dello Sport: "Manganiellata"
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Tanta delusione per l'Inter. La squadra di Cristian Chivu si ferma a San Siro contro l'Atalanta sull'1-1 ma sono forti le polemiche per l'arbitraggio di Manganiello. I padroni di casa protestano per un mancato rigore ai danni di Frattesi oltre ad un'irregolarità sulla rete della Dea. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Manganiellata".
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