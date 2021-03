Ranieri gioca contro sé stesso. Il Secolo XIX: "Altre 10 gare per blindarsi"

vedi letture

Claudio Ranieri non sa ancora su quale panchina sederà l'anno prossimo, ma sa di essere perfettamente in linea con le aspettative di inizio stagione della Sampdoria. Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX, il tecnico romano si giocherà il futuro in blucerchiato nelle prossime settimane: dovesse migliorare l'attuale media punti, metterebbe una seria ipoteca sul suo rinnovo contrattuale. Viceversa, in caso di rallentamenti, il quadro potrebbe cambiare, e Ferrero - intenzionato a proporgli un prolungamento di un anno con ritocco verso il basso dell'ingaggio - si ritroverebbe tra le mani il coltello dalla parte del manico.