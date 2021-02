Ravanelli a La Gazzetta dello Sport: "Se è al completo questa Juve può arrivare in finale"

"Bisogna stare attenti, ho seguito molto il Porto ed è ostico. Carattere, ripartenze con attaccanti veloci: servirà una grande partita". Parola di Fabrizio Ravanelli, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport mette in guardia la Juve dalle insidie del match di stasera: "Con la rosa al completo, se Pirlo può scegliere, riesce a mettere in campo una formazione davvero forte - ha proseguito -. Certo, le assenze di Cuadrado e Arthur sono pesanti, perché due così non hanno veri sostituti". L'ex attaccante bianconero ha poi ammesso che il monopolio di gol di Cristiano Ronaldo nella fase a eliminazione può essere pericoloso, precisando però come la Juventus abbia affrontato "le gare decisive sempre con la rosa decimata".