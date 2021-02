Re CR7 non abdica mai. Tuttosport: "Vendica la sconfitta in campionato e dimostra che è il numero 1"

Aria di Coppa, serata da Cristiano Ronaldo, scrive Tuttosport. Solleticare l'orgoglio dei campioni è sempre pericoloso, se poi si tratta di un fuoriclasse come il portoghese il risultato è scontato. Due gol e prima semifinale di Coppa Italia firmata CR7. Alla faccia del giocatore in crisi, il cinque volte Pallone d'Oro in un colpo solo ha vendicato la bruciante sconfitta in campionato contro l'Inter e dimostrato che è ancora il numero uno. Il Re non abdica mai: c'è tutto Ronaldo nella doppietta di San Siro, un uno-due fatto di freddezza e furbizia, oltre ovviamente che di tecnica. Cristiano è un fenomeno in tutto e soprattutto mentalmente. Dopo la doppietta vorrebbe restare in campo per provare a segnare ancora e questa è la sua forza. Ieri quando nel finale Pirlo lo ha sostituito non aveva certo una faccia entusiasta, ma trenta secondi dopo CR7 ha parlottato col tecnico capendo la situazione e invece di rientrare negli spogliatoio si è messo a incitare i compagni dalla panchina.