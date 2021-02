Rigore negato alla Juve in Champions. Tuttosport: "Inaccettabile che succeda anche col VAR"

vedi letture

Il gol nel finale di Chiesa contro il Porto, pur avendo "rattoppato" un po' le speranze di qualificazione della Juve, non può cancellare il tracollo tecnico-tattico dei primi settantacinque minuti, una vera e propria "Caporetto mentale". A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come gli errori che hanno portato ai due gol siano inaccettabili. Esattamente come quello commesso dall'arbitro Del Cerro Grande, che in pieno recupero non ha fischiato un rigore netto su Cristiano Ronaldo. "Incredibile che con il VAR possano essere commessi ancora sbagli del genere in partite nelle quali un gol può fare la differenza tra eliminazione e qualificazione", osserva il quotidiano. E proprio il mancato penalty aggiunge un altro ingrediente indigesto nel "polpettone di emozioni" che lascia la sfida di ieri.