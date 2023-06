Roma a lavoro per vendere Ibanez a 25 mln. Il Messaggero: "Dalla Premier nessun offerta"

Tiago Pinto è a lavoro per il mercato della Roma, fatto anche di uscite, su tutte quella di Roger Ibañez. Come scrive oggi Il Messaggero, il difensore ha accettato di lasciare la Capitale dopo un anno fra alti e bassi e la società giallorossa sta provando a venderlo in Premier League a circa 25 milioni, ma per adesso non si è presentato nessun acquirente con un'offerta valida. L'operazione - si legge - è probabile che vada in porto dopo il 1° luglio, con la Roma già corsa ai ripari grazie all'innesto di Ndicka.