Roma, almeno due rinforzi. Corriere dello Sport: "Zakaria e un terzino: i nomi per Mou"

"Roma, almeno due rinforzi. Zakaria e un terzino: i nomi per Mou" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. La Roma pensa ai rinforzi per gennaio: ne arriveranno almeno 2, forse tre. I Friedkin vogliono accontentare il tecnico, pronti a rinforzare la rosa. Il primo obiettivo per il centrocampo rimane Zakaria del Borussia Mönchengladbach. Poi assalto al terzino destro (Pedersen, norvegese del Feyenoord, e Benjamin Henrichs, tedesco attualmente al Lipsia i nomi caldi). Non si esclude l'arrivo di un difensore. Occhio alle occasioni come Lucas Vazquez del Real Madrid o Dani Ceballos.