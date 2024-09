Roma, De Rossi riparte dalle soluzioni che gli offrono Hummels ed Hermoso

Svilar, Ryan, Ndicka, ora pure Hummels ed Hermoso. In una Roma capace di spendere 120 milioni per il mercato, Ghisolfi (e chi lo ha preceduto prima) ha messo zero euro per la costruzione della retroguardia. E per Il Messaggero, visto un attacco da sistemare ed un centrocampo in cerca di equilibrio, la stagione della Roma passa proprio dal reparto arretrato.

Gli arrivi di Hermoso ed Hummels, scrive il quotidiano, potrebbero intendersi come un tentativo di De Rossi di tutelarsi: l'idea del tecnico è quella di proseguire con il 4-3-3, ma de Dybala continua a fare fatica da esterno, allora ecco che potrebbe essere riproposta una difesa a tre, con la Joya molto più vicina alla porta. I die centrale portano inoltre una discreta dose di esperienza e soluzioni. Hermoso ad esempio in carriera ha giocato anche terzino sinistro e non è da escludere che possa venir riproposto in quella zona di campo, senza aver compiti in avanti.