Roma, è addio con Ranieri. Corriere dello Sport:"Ranieri saluta"
Aria di cambiamento in casa Roma. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come, a due settimane dalle parole che avevano segnato una frattura con Gian Piero, si sia arrivati alla scelta di interrompere il rapporto. Un passaggio che apre scenari delicati per il club giallorosso, chiamato ora a ridefinire ruoli e responsabilità all’interno dell’area sportiva, con maggiore centralità per la figura dell’allenatore.
Il futuro resta tutto da scrivere: la società è orientata verso una soluzione condivisa che possa garantire stabilità e progettualità, ma il momento è complesso e il rischio di ulteriori scosse resta concreto. In questo contesto, la posizione di Massa viene indicata come potenzialmente a rischio, segno di una fase di profonda revisione interna.
La separazione con Ranieri segna dunque non solo la fine di un rapporto, ma anche l’inizio di una nuova fase per la Roma, chiamata a ritrovare identità e continuità in un passaggio chiave della stagione.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.