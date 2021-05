Roma, fasce extralarge. Corriere dello Sport: "E' fatta per Nuno Tavares e torna Florenzi"

vedi letture

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport la Roma sta per chiudere Nuno Tavares, giovane terzino del Benfica, classe 2000, per una cifra che si aggira intorno ai 5 e i 6 milioni di euro. Nei prossimi giorni si vedranno Tiago Pinto e Alessandro Lucci per parlare di Florenzi: il terzino azzurro è in prestito al PSG e potrebbe essere riscattato per nove milioni. Il club francese può esercitare il diritto di riscatto entro metà giugno, ma sembra intenzionato a prendere altre strade.