Roma, fra campionato e Europa League. Il Messaggero: "C'è Sinisa con vista Ajax"

Impegno casalingo per la Roma. I giallorossi di Paulo Fonseca scenderanno in campo alle 18 contro il Bologna. Impossibile non pensare al match di giovedì prossimo contro l'Ajax e valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Questo il titolo con cui l'edizione odierna de Il Messaggero apre la pagina sportiva: "Roma, c'è Sinisa con vista Ajax".