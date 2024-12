Roma, Friedkin in città dopo due mesi di scelte sbagliate: come lo accoglierà l'Olimpico?

In un momento particolarmente critico, i Friedkin tornano a mostrare il proprio sostegno alla Roma e nella giornata di ieri Ryan è arrivato in città. Come riferito da Il Messaggero, il vicepresidente giallorosso si è presentato a Trigoria per assistere all’allenamento, parlare con Ranieri e i dirigenti e questa sera sarà in tribuna per il match col Lecce.

Era dallo scorso settembre, si legge, che la famiglia Friedkin non tornava a Roma, da quando decisero di punto in bianco di cacciare de Rossi e accompagnare alle dimissioni Lina Souloukou. Da quel momento tante scelte sbagliate, che hanno rotto il solido rapporto con i tifosi che si era creato dopo la vittoria della Conference League e la cavalcata in Europa League di José Mourinho. Motivo per il quale questa sera non sono da escludere possibili fischi e proteste al suo indirizzo. D’altra parte la squadra è sull’orlo della retrocessione, i calciatori sono tutti demotivati e c’è una struttura aziendale da ricostruire completamente, con un amministratore delegato che manca da due mesi e mezzo.