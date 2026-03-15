Roma impegnata a Como, La Repubblica (ed. Roma): "Spareggio per la Champions"
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Gara cruciale per la Roma. Oggi al "Sinigaglia" la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà il Como in un match importantissimo per il quarto posto. I giallorossi dovranno rispondere al successo di ieri sera della Juventus se vogliono continuare a guidare il gruppo alle spalle di Inter, Milan e Napoli. Questo il titolo dell'edizione romana de La Repubblica: "Roma a Como spareggio per la Champions".
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