Roma in caduta libera. Il Messaggero: "Fonseca in tilt, la società valuta la sua posizione"

"Fonseca in tilt, la società valuta la sua posizione", scrive stamane Il Messaggero. Il tecnico giallorosso è andato in tilt e già nelle prossime ore la sua posizione sarà al vaglio della società. Vero che erano dieci gli assenti ieri sera, ma il tecnico stravolge tutto e fa accomodare in panchina anche Ibanez e Karsdorp. Tra i pali va Fuzato, che no giocava titolare dal 1 agosto. Solo 5 punti nelle ultime 8 gare di campionato e la Roma crolla in classifica: è una Roma in caduta libera.