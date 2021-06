Roma, Mourinho in ansia. Il Messaggero: "Rosa extralarge con troppe spine"

Il Messaggero dedica spazio al futuro della Roma: "Mourinho in ansia. Rosa extralarge con troppe spine". Cengiz Under, Kluivert, Florenzi, Nzonzi e Olsen: cinque elementi ceduti dalla Roma in prestito con riscatto che però sono destinati a tornare alla base per poi partire, solo Kluivert dovrebbe far parte della Roma di Mou. E senza le cessioni, gli acquisti tardano ad arrivare. Fase di stallo per le trattative in entrata, si cerca una sistemazione per gli esuberi. Gli addii a costo zero dei vari Mirante, Bruno Peres e Juan Jesus non bastano. Anche Pastore, che ha un ingaggio importante, è destinato a partire e non ha rinnovato l'iscrizione a scuola dei suoi figli: Javier vorrebbe tornare in Argentina ma ha un contratto da 4,5 milioni e per salutare chiede una sostanziosa buonuscita.