Roma oggi all'Olimpico, La Repubblica (ed. Roma): "Contro il Lecce per il riscatto"
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"Contro il Lecce per il riscatto". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica. La Roma torna in campo dopo l'eliminazione dall'Europa League. Dopo aver salutato la competizione intenzionale perdendo 4-3 in casa negli ottavi di finale dal Bologna, la squadra di Gasperini affronterà davanti al pubblico amico il Lecce di Di Francesco che cerca disperatamente punti salvezza.
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