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Roma, poker per la Champions. Il Tempo in apertura: "La Juve è a un punto"

Roma, poker per la Champions. Il Tempo in apertura: "La Juve è a un punto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:43Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

Oggi in prima pagina, Il Tempo si sofferma su quanto fatto ieri dalle due formazioni della capitale. In primis la sponda giallorossa, come si evince dal seguente titolo: "Roma, poker per la Champions: la Juve è a un punto". Quattro gol alla Fiorentina, l'obiettivo dell'Europa che conta è ancora possibile da raggiungere nelle ultime tre giornate di campionato.

Si parla anche della metà biancoceleste: "La Lazio vince in rimonta e torna ottava in classifica". A Cremona finisce 1-2 per la squadra di Sarri, passata in svantaggio e poi capace di rimontare grazie alle reti di Isaksen e Noslin.

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