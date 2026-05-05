Roma, poker per la Champions. Il Tempo in apertura: "La Juve è a un punto"

Oggi in prima pagina, Il Tempo si sofferma su quanto fatto ieri dalle due formazioni della capitale. In primis la sponda giallorossa, come si evince dal seguente titolo: "Roma, poker per la Champions: la Juve è a un punto". Quattro gol alla Fiorentina, l'obiettivo dell'Europa che conta è ancora possibile da raggiungere nelle ultime tre giornate di campionato.

Si parla anche della metà biancoceleste: "La Lazio vince in rimonta e torna ottava in classifica". A Cremona finisce 1-2 per la squadra di Sarri, passata in svantaggio e poi capace di rimontare grazie alle reti di Isaksen e Noslin.