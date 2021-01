Rovella a Sportweek: "Ho fatto dei provini con l'Inter, ma hanno sempre preso tempo"

"Ho fatto dei provini con l'Inter, ma hanno sempre preso tempo": a parlare, ai microfoni di Sportweek è Nicolò Rovella, giovane talento classe 2001 del Genoa. Ecco le sue parole: "Sono milanese e giocavo nell'Alcione, una società che ha svezzato tanti futuri calciatori. In una partita del campionato regionale, il Genoa mandò Francesco Bega e Michele Sbravati, che è tuttora il direttore del settore giovanile rossoblù, a osservare il sottoscritto. Mi videro giocare, mi parlarono e mi convinsero. Successe 5 anni fa". Anche Inter e Milan gli avevano messo gli occhi addosso: "E' vero, pure il Novara che all'epoca stava in Serie B. Con l'Inter avevo fatto dei provini ma prendevano tempo, mi dicevano: 'ti faremo sapere' e poi niente. Bega e Sbravati mi inviarono a Voltri per un test e mi dissero che per loro ero perfetto, mi volevano subito. Mi fecero vedere il campo di allenamento e il convitto dove avrei vissuto. Con me c'erano mio papà, mia mamma e mio nonno paterno, Nicolò pure lui, genovese di nascita che ci mise del suo per convincermi: 'Vedrai, Genova è bella e ti ci troverai bene. Questa è una società gloriosa'. Ma in cuor mio avevo già deciso".