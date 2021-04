Samp, Bereszynski pronto agli straordinari. Il Secolo XIX: "Sarebbe il quarto match in 10 giorni"

Bereszynski può stabilire oggi un piccolo primato blucerchiato: giocare una partita di campionato senza mai essersi allenato nemmeno una volta i giorni della settimana precedente. Come scrive Il Secolo XIX Ranieri non ha nessun dubbio sulla sua condizione fisica, semmai sulla sua tenuta dato che quella a San Siro sarebbe la quarta gara in dieci giorni per il terzino. 253 minuti in totale, con il tecnico della Polonia che nelle ultime due sfide giocate gli ha risparmiato solo mezz'oretta nel finale della gara con Andorra. Beres è pronto agli straordinari.