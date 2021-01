Scambio Dzeko-Sanchez. Il Messaggero: "Manca il sì del cileno. E intanto spunta anche Radu"

Lo scambio Dzeko-Sanchez tra Inter e Roma continua a tenere banco. Scrive Il Messaggero in edicola stamani: "Manca il sì del cileno. E intanto spunta anche Radu". E' l'Inter ad avvicinarsi al discorso. E a frenare. Con la due diligence con Bc Partners in corso non può permettersi investimenti e nuove spese. Dzeko ha detto sì, Sanchez, che non è un titolare, ci sta pensando e non vuole essere un pacco postale. L'operazione converrebbe pure se la Roma dovesse accontentare l'Inter, pagando la differenza. Intanto nell'affare potrebbero finire o il portiere Radu (già cercato dalla Roma, il suo agente era nello stesso albergo dove si trovavano Pinto e Ausilio) o il centravanti Pinamonti.