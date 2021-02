Sconcerti sul Corriere della Sera: "Conte ha voluto coinvolgere Eriksen nell'uscita dalla Coppa"

"Conte ha voluto coinvolgere Eriksen nell'uscita dalla Coppa". Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera in edicola stamani. Interessante analisi del direttore che spiega come il tecnico nerazzurro abbia voluto chiudere la riabilitazione del danese post derby evidenziandone i limiti anche sui calci piazzati, battuti tutti quanti male. Alla fine si sono viste 3 conclusioni di CR7 e mai una vera dei nerazzurri con Lukaku fuori sostanza, Lautaro senza sbocco e Hakimi che da solo ha bloccato due uomini della Juventus pur non avendo mai un momento di vero agonismo. Non cambiano però i giudizi sulle due squadre, niente di nuovo se non la qualificazione.