Sconcerti sul Corriere della Sera: "CR7 è sparito. La peggior Juve degli ultimi 10 anni"

Il direttore Mario Sconcerti, nella sua analisi odierna per il Corriere della Sera, è molto deciso sulla Juventus, definita la peggiore degli ultimi dieci anni. Una non squadra - scrive - nella quale è scomparso Ronaldo, non è arrivato Chiesa, è rimasto normalissimo Morata, è mancato il centrocampo di Rabiot e Bentancur. Le responsabilità di Pirlo in questo paesaggio lunare sono di non aver dato presenze alla squadra: non c'è un leader, un'anima, un bisogno comune. I bianconeri sono alla ricerca di un sentimento, di personalità e sta avvenendo tutto al momento poiché da tre partite CR7 è un altro, rassegnato, normalizzato. L'Inter ha dominato dall'inizio alla fine senza nemmeno faticare.