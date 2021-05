Sconcerti sul Corriere della Sera: "Juve squadra mai nata. Milan, puntare ancora su Ibra?"

Mario Sconcerti propone le sue riflessioni sul Corriere della Sera all'indomani di Juventus-Milan. Il giornalista tesse le lodi dei rossoneri sostenendo che sono la squadra con più qualità in campionato, assieme al Napoli, e che il loro futuro è già adesso. Pertanto si chiede se valga ancora la pena focalizzare il proprio gioco su Ibrahimovic: "Tanta classe, ma anche la sua età, i suoi impegni extra e la sua fragilità. Forse deve rimanere ma non essere qualificante: ora è il Milan che serve a lui e non il contrario". Sconcerti passa poi alla valutazione dei bianconeri, che a suo avviso al contrario del Diavolo sono una squadra mai nata: "Pirlo lo sa, ha colto la Juve al volo e non aveva forza per dettare nessuna condizione, entrando così nella Juventus più sbandata degli ultimi venti anni".