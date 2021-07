Sconcerti sul Corriere della Sera: "La fortuna non ci ha aiutato, siamo noi che l'abbiamo sedotta"

Mario Sconcerti analizza la vittoria dell'Italia sull'edizione odierna del Corriere della Sera. Per il giornalista la partita dell'Italia non è stata sicuramente una delle migliori viste fino a ora, anzi per lunghi tratti ha sofferto la Spagna, il suo palleggio e le verticalizzazioni come quella che ha portato al gol del pareggio di Morata ma questi sono marchi di fabbrica degli spagnoli e bisogna lottare e sperare anche nella dea bendata. L'Italia è stata squadra, ha giocato col cuore, col carattere ma è anche vero che Roberto Mancini piace alla fortuna. "C'era la buona dea di Mancini, che come Venere alla grotta di Enea, ha accompagnato i rigoristi italiani. Lì era chiaro che avremmo violato Wembley e preso in mano la finale".