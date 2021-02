Sconcerti sul Corriere della Sera: "Luis Alberto grande in Italia. Col Bayern uno dei tanti"

Il direttore Mario Sconcerti, nel suo editoriale sulle colonne del Corriere della Sera, ha scritto anche della Lazio, sconfitta ieri in Champions League per 4-1 dal Bayern Monaco. Non c'è stata partita tra le due squadre - secondo il giornalista - La pietra di paragone è Luis Alberto, gran giocatore in Italia. Col Bayern uno dei tanti. Questa la specifica che a suo avviso rende l'idea di una prestazione assolutamente da dimenticare per la compagine di mister Simone Inzaghi.