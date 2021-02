Sconcerti sul Corriere della Sera: "Messi egoista e simbolo dell'età dell'oro che si chiude"

"Messi egoista e simbolo dell'età dell'oro che si chiude". Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera in edicola stamani. Interessante analisi del direttore sul quotidiano dove in un paio di passaggi invita davvero a riflettere dopo la scoperta del contratto della Pulce: "Ci si può stancare di essere bandiere, l'unica cosa che resta è il club. Ma si deve salutardi meglio. Messi intasca il prezzo del cartellino come puro ingaggio, lucrando anche sull'addio. C'è un equilibrio anche sull'egoismo, l'argentino lo ha superato mettendosi in tasca anche i soldi del taxi. Insomma, non c'è scandalo sui soldi, chi ha dato, ha avuto, da entrambe le parti. Il caso Messi è uno sgarbo comune, ma è l'intero modello Barcellona che non tiene più".