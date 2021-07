Sconcerti sul Corriere della Sera: "Pericolo Pedri, dobbiamo togliere palla agli avversari"

Il direttore Mario Sconcerti ha scritto la sua sul Corriere della Sera in merito a Italia-Spagna. La Roja è un avversario più fastidioso della stessa Inghilterra, poiché leggera, fuggevole, insistente. Cominciano il palleggio dal portiere, il giocatore che tocca più palloni è Laporte, uno dei due difensori centrali: ha fatto 540 passaggi in 5 partite per una media di 108 a gara. Una percentuale di successo del 96,4, uguale a Jorginho che di passaggi ne ha fatti molti meno. La Spagna non sa difendersi, è sempre stata rimontata, e senza palla non ha pensieri: se gliela togli spesso, cade su se stessa. Lo spazio determinante sarà tra Pedri e Barella, due che nell'anima si assomigliano: lo spagnolo è un prossimo fuoriclasse, l'uomo dell'ultimo passaggio e sa inventarlo ogni volta diverso.