Sconcerti sul Corriere della Sera: "Quando corre la Nazionale trova spazi come nessuno"

vedi letture

"Quando corre la Nazionale trova spazi come nessuno". Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera nell'edizione odierna. Il direttore sottolinea come la partita contro la Svizzera sia già buona per capire tante cose visto il centrocampo da Serie A e l'attacco asimmetrico con il quale si presentano gli elvetici, sempre ben messi in campo. Intorno all'Italia c'è tanta fiducia, forse troppa, il che a volte significa abbandonarla alla prossima sconfitta, ma se gli azzurri giocheranno toccando appena la palla non avranno rivali. Certo, non è facile per nessuno, ma bisogna provarci. Se l'Italia va male si torna al calcio mercato, ma non è il tifo che ci fa male, dove ogni partita è normalmente sofferenza. L'Italia è un sogno, ma la domanda: 'Chi abbiamo comprato?' resta. Mancini ha dimostrato che la sua Nazionale è un augurio di vita: è il nuovo Pericle, sospeso tra dittatura e rinascimento, ma intelligente. Chiediamogli soltanto tutto.