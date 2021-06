Sconcerti sul Corriere della Sera: "Verratti completa una squadra di giovani maestri"

vedi letture

"Verratti completa una squadra di giovani maestri". Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera nell'edizione odierna. Con il Galles è stata una partita diversa che ha però confermato molte cose. Aumentano le scelte di Mancini con Bernardeschi che è un possibile Insigne, Pessina che decide e Chiesa che gioca bene. Non sono titolari, ma quando entrano toccano la partita. Verratti mette la palla dove vuole e come gli pare anche se Barella dà più energia e Locatelli più ordine. Il pescarese alza la qualità di Jorginho, mentre Belotti è perfetto per l'Italia da piano B, non per quella titolare che non necessita di un terminale offensivo vero e proprio. Il Galles non ha mai tirato in porta, l'Italia sembra fuori contesto con calciatori intelligenti che dominano gli avversari, non si scompongono, disorientano. Mai visto avere gli stessi risultati del calcio all'italiana, giocando un calcio opposto.