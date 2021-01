Scontro Ibra-Lukaku. La Gazzetta dello Sport: "Sanzioni leggere ma la Procura aprirà un'inchiesta"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport aggiorna sugli ultimi sviluppi relativi al caso Ibra-Lukaku: "Dalle indiscrezioni emerse in queste ore - si legge - sembra che nel referto che verrà consegnato al giudice sportivo domani non ci sia traccia delle pesantissime offese tra i due". Pare che Valeri si limiterà a giustificare i gialli facendo riferimento solo alle "reciproche scorrettezze". Tutto ciò, in ogni caso, non esclude a priori l'intervento della Procura federale: "Il procuratore Chiné - prosegue il quotidiano - è pronto ad aprire un fascicolo per fare chiarezza, che ovviamente potrebbe chiudersi con archiviazione o deferimento". È ancora giallo, intanto, sulle parole pronunciate da Lukaku all'ingresso degli spogliatoi: "Ballano 'shit' e 'shoot' nella frase 'I'ma shoot you/shit you on your head', dove shoot significa sparare e shit defecare". A seconda delle interpretazioni, dunque, gli effetti potrebbero essere molto diversi.