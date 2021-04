Sì alla riapertura, Europeo salvo. Corriere della Sera: "4 partite con pubblico all'Olimpico"

vedi letture

Ieri è arrivato il via libera definitivo: Roma sarà città aperta all'Europeo itinerante in programma la prossima estate. "Visione e coraggio", scrive oggi il Corriere della Sera a commento della decisione del governo. Nella comunicazione ufficiale trasmessa dalla FIGC all'UEFA si parla di "almeno il 25% della capienza": ciò significa che 15.900 spettatori potranno assistere l'undici giugno a Italia-Turchia, gara inaugurale del torneo, ma anche alle gare degli azzurri contro Svizzera e Galles, oltre a un quarto di finale. Si entra ora nella dimensione organizzativa: il Cts - si apprende - sta studiando un protocollo rigido per gli ingressi in totale sicurezza. L'accesso all'impianto sarà consentito soltanto ai vaccinati e a coloro che potranno documentare di aver effettuato un tampone negativo o di avere gli anticorpi.