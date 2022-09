Skriniar, l'Inter gli offrirà 6 milioni più bonus. Gazzetta: "Ora si può, dipenderà da lui"

Ora si può fare. Se poi avverrà o meno, dipenderà da Skriniar. Esordisce così La Gazzetta dello Sport sulla questione rinnovo del difensore con l’Inter. Approfondendo l’argomento, la Rosea spiega che adesso, vista l’intenzione di Zhang di immettere altri 100 milioni (entro dicembre) nelle casse nerazzurre, le possibilità ci sono. O meglio, ci sono i soldi. Anche grazie ai 275 milioni in arrivo dal famoso prestito di Oaktree, ci sono i margini operativi. L'Inter riaprirà i discorsi per il rinnovo dello slovacco. Ma come finirà? Il punto di partenza di Skriniar saranno i nove milioni l’anno che gli garantiva il PSG l’estate scorsa, ma sa anche lui che l’Inter non può garantirglieli. Ma Marotta e Ausilio si siederanno al tavolo armati, formuleranno un’offerta concreta: 6 milioni più bonus a stagione. E se la trattativa non andasse a buon fine, l’Inter è pronta a fare muro a gennaio, sicura a quel punto di perdere il difensore a 0 nella prossima estate.